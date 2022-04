Maneskin, è polemica per il “vaffa” a Putin. E Damiano: «Benvenuti in Italia»

I Maneskin infiammano il pubblico del Coachella Festival in California trasformando la loro Gasoline in un grido di sostegno all’Ucraina contro la violenza russa ('Free Ukrain, fuck Putin') citando sul palco il Charlie Chaplin del Grande Dittatore, incassando alla fine, oltre agli applausi di una folla in delirio, i ringraziamenti di Kiev. Ma sul loro impegno arriva inesorabile anche la polemica sui social, dove c'è chi li accusa di conformismo e di cercare l’applauso «seguendo l’onda».

Tra i primi a polemizzare su Twitter è Chef Rubio, conduttore televisivo che va giù dritto contro la band romana: "Sarebbe bello che @thisismaneskin, vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per #Gaza, per la #Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti #Israele», twitta feroce. Concisa e sarcastica la risposta di Damiano: «Per me due salsicce» si limita a scrivere il frontman, che poi torna sull'argomento dalle sue storie Instagram. Rubio non ci sta, insiste, ma intanto su Twitter si scatenano le fazioni e sono in tanti a pensarla come lo chef: «Damiano dei Maneskin urla «Fuck Putin!» dal palco. Ma la domanda è: Chi è Damiano dei Maneskin?», si chiede Sabrina F. Mentre un altro aggiunge: «So ragazzi, plagiabili, ricattabili, non sanno che c... dicono!!si fanno trasportare dall’onda! E.. come tutti i ragazzi si sentono onnipotenti, forza della gioventù! non si rendono conto fino a quando non ci sbattono» il muso! «..» Sono le cattive compagnie!!.

Inevitabilmente c'è chi torna alla polemica sui vaccini: «Il governo ha stanziato milioni perché la stampa (tutta) facesse propaganda per i vaccini.- scrive Andrea - Anche il mondo artistico (???) si è adeguato nel ripetere la cantilena (Gassman). Damiano è ottimo medium per influenzare gli stessi giovani che si sono punti solo per tornare a bere spritz». Una deriva che si estende anche oltre : «Selezionato dal nwo per fargli vincere tutto e poi fargli fare propaganda contro Putin. - sostiene Giorgio Z. - Come zele, selezionato e messo al potere con il preciso scopo di provocare un guerra altrimenti improbabile. Le nuove armi si chiamano MASSMEDIA, l’atomica è superata tanto nessuno la usa». E ancora: «Fuck Maneskin», scrive un altro utente che sfoggia una bandierina russa accanto al nickname. «Ma quanto è pagliaccio Damiano dei Maneskin da 1 a 10?».

Damiano alla fine risponde con un post tutto nero e una sola, laconica, scritta: «Benvenuti in Italia».

