Manlio Dovì, la "maschera" del Bagaglino torna in teatro con "Facce Ride"

Le ospitate nei locali appena sedicenne ad attutire le sequenze musicali, un'anomalia composta da una galleria di personaggi non retorici uniti ad una irriverente tecnica rumorista.

Pubblicità

Le credenziali di Manlio Dovì nascono nel bel mezzo degli anni Ottanta nei punti clou di Palermo, utili a farlo sbarcare sulla grande platea televisiva di Rai1 del sabato sera, il "Fantastico" di Pippo Baudo decreta le potenzialità di un ragazzo eclettico distante dai cliché canonici dell'imitatore.

A seguire arriva il cinema di Marco Risi "365 All'Alba", la vetrina del "Bagaglino" trasportata sul piccolo schermo.

Parecchia acqua sotto i ponti...

Sembra ieri, è trascorso qualche decennio, quasi un film da raccontare, incontri, aneddoti, un periodo di fermento ed entusiasmi difficilmente ripetibile...

Cos'è mutato...

La tv non è più la priorità degli italiani, non solo per l'esplosione del web, dei social, produzioni allestite alla meno peggio, cloni di capitoli storici mal realizzati, il tubo catodico vive stagioni di calma piatta

L'unica strada da percorrere rimane il teatro...

Sul palco davanti al pubblico non puoi scherzare o camuffare, devi dimostrare le tue doti o vai a casa, in quel luogo sacro regnano vita e verità...

Che ne è stato della scuola italiana che ha prodotto attori ed interpreti...

Il ricambio generazionale non è avvenuto, spesso seguendo le fiction, noto nei cast, attori che sussurrano, la recitazione è stata accantonata, andata in letargo.

Sei protagonista in "Facce Ride", un appuntamento teatrale al "Garibaldi' di Enna, sabato 21 Gennaio...

Uno spettacolo comico-musicale in coabitazione con "Ciro Pusateri", musicista di estrazione jazz, in simbiosi viaggiamo con sarcasmo ed ilarità intorno al quotidianità di questo tempo, dopo gli ultimi tre, non facili anni.

Manlio Dovì sarà di scena al Teatro Garibaldi di Enna, sabato 21 gennaio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA