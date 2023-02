ROMA, 12 FEB - "Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival". Sono le prime parole che Marco Mengoni pronuncia subito dopo la vittoria al festival di Sanremo. "Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco", ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l'emozione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA