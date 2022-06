Mariah Carey a giudizio su All I Want for Christmas is You

ROMA, 04 GIU - La cantante Mariah Carey è stata citata in giudizio con l'accusa di violazione del copyright per il suo mega-hit natalizio del 1994, 'All I Want for Christmas sei tu'. Il cantautore Andy Stone, riferiscono i media internazionali, sostiene di aver co-scritto una canzone con lo stesso nome cinque anni prima e afferma che la cantante ha sfruttato la sua "popolarità" e il suo "stile" per farla sua. Ora chiede un risarcimento di almeno 20 milioni di dollari. Nonostante condividano un titolo, le due canzoni appaiono musicalmente diverse, ma Stone afferma che Carey ha causato confusione e non ha chiesto il permesso. Al momento, la cantante non ha risposto alle accuse. Considerato d'obbligo in ogni playlist di Natale, 'All I Want for Christmas is You' di Mariah Carey è uno dei dischi di Natale più conosciuti di tutti i tempi. Da quando è apparso nell'album Merry Christmas nel 1994, ha scalato le classifiche in diversi paesi e nel 2017 avrebbe fatto fruttare alla cantante più di 60 milioni di royalty.

