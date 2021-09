Marika Costarelli: chi è la rapper siciliana che a XFactor ha cantato in incognito e citato Brigantony

Si è presentata sul palco di XFactor 2021 con degli occhiali da sole scuri a coprire occhi e parte del volto la rapper Marika giocando sul fatto di essere in incognito nel talent canoro di Sky. In realtà la sua identità è nota. Si chiama Marika Costarelli, è siciliana originaria di Gela, ma ha studiato e vive a Catania Quando scrive i testi delle sue canzoni dice che «si dimentica di respirare» e da qui deriva il suo nome d’arte Apnea. nella prima puntata di audizioni ieri sera l'artista siciliana ha portato il suo inedito “Flow”, rappando in occhiali da sole e tailleur nero con un ritmo coinvolgente tra rap e house music che ha fatto ballare i giudici, colpiti anche dalla sua ironia.

L’unico che non si è dimostrato convinto è stato Mika, mentre gli altri giudici Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton hanno dato tre Sì che le hanno permesso di accedere al turno successivo. Emma di lei ha detto: «Sei veramente un genio, hai molta personalità. Voglio il pezzo sul mio telefono entro stasera».

Sul palco ha detto che i suoi genitori sono ignari del fatto che lei canti e che si sia presentata alle audizioni di X Factor 2021, per questo ha affermato di essere in incognito e di portare gli occhiali neri che si è tolta solo per un attimo per Manuel Agnelli al quale aveva detto «Se mi dici di sì mi svelo». «Sei riuscita a essere sporchissima senza dire una parolaccia» ha commentato Agnelli.

Da notare che una delle caratteristiche del cantato di Marika è stata quella di allungare la pronuncia delle vocali, come avviene nel dialetto siciliano, caratteristica molto apprezzata dai giudici. Interessante anche la citazione nel suo testo del cantautore catanese Brigantony.

Marika segue il rap da anni, ha scritto dei contenuti per alcuni siti specializzati e ora ha deciso di cimentarsi in prima persona con questo genere musicale che può esaltare l'altra sua grande passione che è la scrittura. Leggendo vari commenti sui social network, per qualcuno la cantante siciliana ricorda la giovanissima rapper Anna. Vedremo nelle prossime puntate se riuscirà a restare in gara e a convincere con la sua bravura e la sua ironia tutti e quattro i giudici.

GUARDA QUI IL VIDEO DELL'ESIBIZIONE DI APNEA SUL SITO UFFICIALE DI SKY/XFACTOR

