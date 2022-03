Mario Biondi, il tour europeo comincia da Enna e Catania

La città più alta d'Italia scelta come tappa iniziale del tour europeo, Mario Biondi parte dalla terra natia, il 5 maggio,, ponendo Enna e il teatro Garibaldi al centro del suo linguaggio musicale, una contaminazione tra soul d'alta scuola e ballate intense.

Pubblicità

In attesa del nuovo disco immesso sul mercato dal 18 marzo, veicola "Romantic Song", traccia che ne anticipa la pubblicazione ad uso e destinazione radiofonica.

Anni trascorsi al "Tout Va", storico locale di Taormina, ad intrattenere il pubblico insieme ad una intensa e profonda voce, l'inaspettata affermazione di "This Is What You Are" che cambia radicalmente il tragitto della vita, trascinandolo alle esibizioni in giro per i continenti.

Nel contesto di questo start, da menzionare il concerto al Teatro Metropolitan di Catania il 6 maggio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA