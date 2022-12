Masterclass e Concerto di Natale a Tubinga, in Germania, per il Maestro Francesco Di Mauro

Il Maestro catanese Francesco Di Mauro, attuale Sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, tra i più apprezzati direttori d’orchestra sui più importanti podi internazionali, dopo l’esperienza dello scorso mese a Valencia, in Spagna, è chiamato in queste ore come insegnante unico di una masterclass di direzione d’orchestra organizzata dalla tedesca “Ebherard Karls Universität Tübingen”, la storica Università di Tubinga, città a 35 chilometri a sud di Stoccarda, da mezzo millennio luogo di ricerca e di insegnamento all'avanguardia. Un’altra masterclass europea di prestigio per il M° Di Mauro: «E’ una bella realtà, la Germania è un Paese che investe moltissimo sulla cultura musicale, un paese leader per il mondo culturale dove lavoro».

Alla fine della masterclass, domenica 18 dicembre, alle 20.15, Di Mauro dirigerà il Concerto di Natale della Tübinger Kammerorchester, l’orchestra da camera dell’Ateneo, solisti Gordana Josifova-Nedelkovska all’oboe, e i violinisti Peter Martin Weimar e Gernot Winischhofer: «Faremo un bel repertorio per orchestra tra barocco, romantico e contemporaneo.

Questo il programma: Massenet, meditazione dall'opera "Thais" per violino e orchestra; Čajkovskij, Souvenier d'un lieu cher op.42 n.3 "Melodia" per violino e orchestra; Kreisler, Schön Rosmarin, Liebesleid, Liebesfreud per violino e orchestra; Corelli, Concerto Grosso in sol minore Op. 6 n. 8 "Concerto di Natale"; Vivaldi, Concerto per archi e B.c. Re maggiore RV 121; Bach, aria dalla Suite per orchestra n. 3 BWV 1068 per oboe e orchestra; Bach, concerto per violino, oboe e orchestra d'archi in re minore, BWV 1060; Morricone, Gabriel’s oboe da “The Mission”. L’anno si chiuderà ancora in Germania per il M° Di Mauro, il quale il 31 dicembre alle 18, dirigerà alla Kongresshalle di Lipsia l’Orchestra Sinfonica della città, una delle realtà tedesche più importanti dal punto di vista sinfonico. A metà febbraio, Francesco Di Mauro sarà al Teatro dell’Opera di Lubiana, dove lo scorso anno aveva diretto con grande successo “Cavalleria rusticana” e “Pagliacci”, per una produzione slovena di “Traviata” che metterà in scena per l’ultima volta una versione dell’opera che in Slovenia hanno messo in scena per 80 anni.

