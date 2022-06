Matera 2019 omaggia David Sassoli nella 'sua' Cava del Sole

MATERA, 10 GIU - Il 20 dicembre 2019, "in una Cava del Sole gremita di cittadini che sventolavano le bandiere dell'Europa, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, prematuramente scomparso l'11 gennaio scorso, pronunciò per la cerimonia di chiusura di Matera Capitale europea della Cultura 2019 un discorso intenso e fortemente applaudito sul valore della cultura per la costruzione dell'Europa". E ora la Fondazione Matera Basilicata 2019 - in un comunicato - ha annunciato che "intende raccogliere questa importante eredità da lui lasciata, organizzando a Matera un'iniziativa dal titolo 'Omaggio a David Sassoli' in programma domenica 26 giugno alle ore 20, proprio nella Cava del Sole, luogo simbolico che il Comune di Matera ha recentemente voluto intitolare a Sassoli per questo suo profondo legame con la città". La serata, "cui prenderanno parte la moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini, e i loro figli, sarà aperta dalle testimonianze di rappresentanti di istituzioni e personalità locali, nazionali ed europee che lo hanno conosciuto e stimato, per riflettere e confrontarsi sui valori di cui il presidente Sassoli è stato portavoce". A seguire "sarà presentato un bando destinato a giovani creativi europei e dell'area del Mediterraneo. Chiuderà la serata il concerto dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta dal maestro John Axelrod, che dopo la tappa nel programma di Matera 2019 ha scelto di tornare nella Città dei Sassi nell'ambito della Tournée Sud Italia 2022 promossa con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Rai Radio 3 e sul circuito EBU (European Broadcasting Union)".

