Mattarella ospite stasera a Sanremo, è la prima volta per un presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite alla serata inaugurale del 73esima edizione del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il direttore artistico Amadeus, nella conferenza stampa di presentazione della prima serata.

«Ho il piacere e l'onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta nella storia sarà presente all'Ariston il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per noi è un onore averlo qui e questo dimostra la sua vicinanza al mondo della cultura e della musica».

Nell'annunciare con «grande emozione» la presenza di Sergio Mattarella all'Ariston questa sera, Amadeus ha spiegato che stava «lavorando da tempo» per portate il Presidente della Repubblica al festival. Il presidente, ha spiegato Ama, «non salirà sul palco». Amadeus ha dato poi un altro dettaglio. «Apriremo con il presidente Mattarella e poi a seguire ci sarà Benigni. L'interazione fra loro avverrà in sala, non sul palco».

