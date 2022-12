Max Pezzali a Catania, il Mito in concerto il 5 maggio

L’attesa è finita. Adesso è ufficiale: il “mito” Max Pezzali è pronto a ricevere l’abbraccio ed il calore del pubblico siciliano. L’appuntamento con il suo tour #Hitsonly, grazie ad una organizzazione di Giuseppe Rapisarda Management, è per il 5 maggio 2023 alle ore 21 al PalaCatania (biglietti già in vendita). Max è proprio un mito per tutti. Diverse generazioni sono cresciute con le sue canzoni.

«Hanno ucciso l'Uomo Ragno, chi sia stato non si sa forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'Uomo Ragno, non si sa neanche il perché avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè», «Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui», «Dai galoppa più che puoi, corri vai non ti fermare che di strada ce n'è ancora tanta sai. Sì lo so. Vedo una cantina che mi potrà toglier sete e polvere. Uh oh uh oh uh oh» sono alcune delle strofe più cantante della musica italiana. Da trent’anni, infatti, l’ex 883 è protagonista del panorama musicale italiano.

Tre decadi di grandi successi che lo hanno consacrato come un “Mito” della musica italiana. Adesso le sue grandi hit sono pronte ad essere cantante anche al PalaCatania. Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di “San Siro Canta Max”, la festa continua nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da “Hanno ucciso l’uomo ragno”, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle leggendarie “6 1 mito” e “Nord Sud Ovest Est”, passando per la romanticissima “Come mai” e la nostalgica, commovente “Gli anni”, la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce. L’appuntamento con Max Pezzali e la sua musica è per il 5 maggio al PalaCatania.

