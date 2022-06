Michele Placido annuncia prossimo film sulla famiglia Pirandello

«Il mio prossimo film sarà sulla famiglia Pirandello. E’ un vecchio progetto di 10 anni fa» che racconta anche come «l'umorismo nasca con Pirandello, almeno quell'umorismo che guarda alla tragedia della vita». Ad annunciarlo, Michele Placido, nel corso della presentazione della nuova stagione del Teatro Ambra Jovinelli di Roma, che lo vedrà in scena dal 14 al 19 marzo con «La bottega del caffè» di Carlo Goldoni, di cui firma anche la regia. «Uno spettacolo che vuole far ridere - dice -. L’ultimo mio progetto cinematografico, invece, quello sugli ultimi anni di Caravaggio (L'ombra di Caravaggio ndr) uscirà a novembre. Avremmo sperato prima, ma non è stato possibile».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA