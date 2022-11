Miley Cyrus compie 30 anni: cosa non sai di lei

Classe 1992, Miley inizia a fare televisione a soli 7 anni. La vera gloria la raggiunge a soli 13 anni, quando è la protagonista del telefilm targato Disney Channel, Hannah Montana. Simpatica, spontanea, talentuosa nella recitazione e sorprendente nel canto, tra il 2006 e il 2008, la giovane stella di Nashville è una delle teenager più famose e apprezzate.

Ma, come sempre, arriva un certo punto nella vita di tutti in cui si sente la voglia di cambiare ed è arrivato anche per Miley, nel 2012. Stufa della perfezione e dell'immagine ormai standardizzata che la legava alla popstar Disney, ha voluto infrangere le regole che fino ad allora le erano state, in parte, imposte: cambio drastico di look, canzoni decisamente diverse, sperimentazione sia dal punto di vista musicale che scenico. La Miley del 2013-2014 ha scandalizzato, a volte persino indignato, ma questo non l'ha resa meno famosa, anzi.

Dal 2017, il suo look è tornato sempre più vicino a quello degli esordi - capelli lunghi, ondulati, ma biondi - e in molti hanno rivisto in tutto ciò un "ritorno alle origini" da parte della cantante-attrice.

A fine 2018, ha sorpreso nuovamente tutti con la notizia del suo matrimonio, celebrato segretamente a dicembre, con l'attore Liam Hemsworth, attore con il quale aveva collaborato nel 2009 per il film The Last Song. Nei 10 anni passati dall'uscita della pellicola, i due sono apparsi spesso insieme, ma senza nessuna notizia ufficiale sul loro fidanzamento. Ad agosto 2019, però, un altro annuncio ha sconvolto tutti: a distanza di poco più di otto mesi, i due si sono lasciati e non è passato molto tempo quando Miley si è mostrata con nuovi partner.

Attualmente, la cantante ha finalmente ufficializzato la sua relazione con Maxx Morando, il musicista dei Liily che ha sei anni meno di lei. Si è infatti presentata a Broadway per vedere il musical Chicago insieme alla sua dolce metà.

