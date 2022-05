Misterbianco, fino a domenica il Carnevale con 10 carri allegorici e 600 figuranti

«Sarà il fine settimana più entusiasmante di Sicilia» con queste parole Marco Corsaro, primo cittadino di Misterbianco, ha annunciato gli ultimi giorni del Carnevale.

Già da stasera il via ai numerosissimi eventi del Carnevale di Misterbianco che vedranno la città in festa fino a domenica 29 maggio.

Venerdì 27 maggio “Defile” la gran sfilata con Pierpaolo Pretelli e Duo di coppe, nella passerella naturale di via Gramsci a partire dalle 20:00.

Sabato 28 maggio una serata con “I RAGAZZI DI AMICI” con Raimondo Todaro e Vincenzo De Lucia, presenta Agata Reale, ore 21:00 via Gramsci.

Domenica 29 maggio “SFILATA DI COSTUMI E CARRI” con Francesca Cipriani. Ben 5 gruppi in maschera, con oltre 600 figuranti e 10 carri allegorici sfileranno a ritmo di musica latino americana mettendo in mostra i costumi più belli di Sicilia, dalle 19:00 in via Gramsci.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma che troverete nel dettaglio su www.misterbiancoeventi.it.

«Misterbianco si prepara agli ultimi giorni di questa meravigliosa rassegna, vedere tutti i cittadini coinvolti mi da tanta voglia per investire sul futuro delle tradizioni della città e la carica per rimetterci immediatamente a lavoro e fare ancora meglio i prossimi anni» commenta entusiasta il sindaco Corsaro.

La tradizionale rassegna, dopo lo stop del covid, riparte con ancora più entusiasmo. Volontari, associazioni, grandi e bambini, sono tutti coinvolti prima per la preparazione e poi per la partecipazione a questo grande evento. La tradizione e il folklore invaderanno le vie di Misterbianco, i numerosissimi eventi che faranno da cornice, musica e sport, daranno davvero vita ad una grande festa in città. Luci, balli e costumi sfileranno per le vie di Misterbianco che accoglierà migliaia di visitatori.

Anche quest’anno, la creatività di sarti e associazioni misterbianchesi si traducono in costumi e carri che sono delle vere opere d’arte, pronti, finita la kermesse siciliana, a volare ad Hammamet per sfilare al carnevale della città tunisina.

Misterbianco quindi pronta a mostrarsi al mondo, entusiasta e bella come in questi giorni di festa.

