Molestie: Bill Cosby accusato da 5 donne in stato New York

NEW YORK, 06 DIC - Cinque donne hanno denunciato il comico Bill Cosby per molestie sessuali approfittando di una nuova legge dello Stato di New York che ha riaperto per un anno i termini per presentare l'azione legale. Le donne accusano l'ex 'papà buono' della tv Usa di stupro o di essere state costrette a atti sessuali con lui contro la loro volontà. Quattro accuse risalgono agli anni Ottanta e Novanta, quando l'attore era all'apice della fama grazie alla serie 'The Cosby Show' della Nbc che in Italia uscì sotto il titolo 'I Robinson'. La quinta azione legale coinvolge Cindra Ladd, una executive di Hollywood, che accusa Cosby di averla stuprata nel 1969.

