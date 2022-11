Montesano, leggerezza in buona fede, presidente Anpi mi incontri

ROMA, 14 NOV - "Ho chiesto formalmente al presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di ricevermi affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia di cui tale associazione è custode attenta e rigorosa. Voglio, altresì, dimostrare come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo e che l'episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato ad una leggerezza compiuta in assoluta buona fede". Lo dice Enrico Montesano, all'indomani della decisione della Rai di escluderlo da Ballando con le stelle per aver indossato durante le prove una maglietta della Decima Mas. Una scelta finita, tra l'altro, proprio nel mirino dell'Anpi che aveva chiesto "seri provvedimenti". "Sono certo che il presidente dell'Anpi, che so essere persona dotata di equilibrio e di saggezza, vorrà ricevermi quanto prima", conclude l'attore.

