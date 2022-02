Morandi con Jovanotti "sbanca" Sanremo: vince le cover ed è secondo in classifica. Boom di ascolti

Gianni Morandi, con il non indifferente apporto di Jovanotti, ha vinto la serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover. La loro medley frmata da due successi di Morandi - "Occhi di ragazza" e "Un mondo d’amore" - e due di Jovanotti - 'Ragazzo fortunatò e 'Penso positivò - ha ottenuto il voto più alto.

La serata delle cover di Sanremo 2022 modifica ma non stravolge la classifica generale del Festival. In testa rimane il duo formato da Mahmood e Blanco; ma al secondo posto sale Gianni Morandi che scala così la classifica, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Elisa.

Vola la serata delle cover di Sanremo 2022: (dalle 21.29 all’1.41) è stata seguita da 11 milioni 378 mila spettatori pari al 60.5%. di share. L’anno scorso la quarta serata del festival, che ospitò la finale dei Giovani, fu seguita in media da 7 milioni 880 mila spettatori pari al 44.7% di share.

Con il 60.5% di share raccolto ieri con la serata delle cover Amadeus centra ancora una volta un risultato da record: è la media più alta dal 1995, quando la quarta serata del festival di Sanremo di Pippo Baudo fece registrare il 65.80%.

Sono stati registrati da Achille Lauro e Jovanotti i picchi d’ascolto della quarta sera di Sanremo 2022. Il momento di maggiore ascolto, in valori assoluti (numero di spettatori) è stato toccato alle 22.15, con 16.388.000 spettatori, mentre Achille Lauro regalava le rose rosse Loredana Bertè e chiedeva ad Amadeus di leggere la sua dedica a Loredana. In termini di share, il picco è stato invece toccato alle 23.25, con 67.3%, mentre Jovanotti svelava la passione di Amadeus per la pittura.

