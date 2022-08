Morta a 96 anni la stilista giapponese Hanae Mori

TOKYO, 18 AGO - E' morta all'età di 96 anni la stilista giapponese Hanae Mori, riconosciuta in tutto il mondo come membro dell'élite dell'alta moda. Soprannominata 'Madame Butterfly' per i motivi di farfalle che aveva reso il suo marchio di fabbrica, nel corso dei decenni le lussuose creazioni fatte a mano sono state indossate da Nancy Reagan, Grace Kelly e molte altre personalità internazionali. Mori è stata una delle poche donne giapponesi a capo di un'azienda internazionale ed è quindi rimasta una pioniera dell'emancipazione delle donne nel suo Paese.

