Morto James Caan, il Sonny de 'Il Padrino'

(ANSA-afp) - LOS ANGELES, 07 LUG - L'attore americano James Caan, celebre per le sue interpretazioni ne 'Il Padrino' e 'Misery non deve morire', è morto all'età di 82 anni. Lo ha reso noto il suo manager. "È con grande tristezza che vi informiamo della morte di Jimmy la sera del 6 luglio", ha annunciato la famiglia di James Caan in un tweet pubblicato sull'account dell'attore. Il suo manager ha confermato la notizia all'Afp. Nel suo destino quello di essere spesso nei panni del cattivo e del violento, come il Santino, 'Sonny' Corleone del Il padrino che lo ha consegnato alla storia e per il quale è stato candidato a un Oscar come miglior attore non protagonista. Film che ha appena compiuto 50 anni, era del 1972, diretto dal suo grande amico nella vita Francis Ford Coppola. (ANSA-afp).

