Morto a 44 l'attore napoletano Libero De Rienzo: trovato senza vita in casa

E’ morto all’età di 44 anni l’attore napoletano Libero De Rienzo. stato trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo intorno alle 21 di ieri. A dare l’allarme un amico. Sul posto i carabinieri della stazione Gianicolense. Sul corpo non sembrano esserci segni di violenza e non si esclude l’ipotesi del malore.

Nato a Napoli, si appassiona alla recitazione seguendo il padre Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli. Recita nei due film di Marco Ponti: Santa Maradona (2001), grazie al quale riscuote fama e apprezzamenti e vince il David di Donatello 2002 come miglior attore non protagonista, e A/R Andata + Ritorno (2004), in cui è protagonista insieme a Vanessa Incontrada. E' anche sceneggiatore, nonchè regista e attore, nella pellicola Sangue - La morte non esiste con cui ottiene anche dei riconoscimenti.

Lavora anche in alcune produzioni televisive, tra cui il film tv Più leggero non basta (1998), regia di Elisabetta Lodoli, e le miniserie tv Nassiriya - Per non dimenticare (2007), regia di Michele Soavi, e Aldo Moro - Il presidente (2008), regia di Gianluca Maria Tavarelli. Nel 2009 ritorna sul grande schermo con il film Fortapàsc, regia di Marco Risi, film su Giancarlo Siani, giornalista de Il Mattino, ucciso nel 1985 dalla camorra. Nel 2011 recita in La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo. Nel 2014 è tra i protagonisti di Smetto quando voglio, commedia diretta da Sydney Sibilia sulla vicenda di una banda di giovani laureati che si improvvisano spacciatori.

«La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile - ha detto Dario Franceschini, ministro della Cultura - e ci lascia tutti senza parole. Perdiamo un giovane talento, un protagonista del cinema italiano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e cordoglio alla sua famiglia, ai suoi piccoli figli, alla moglie e a tutte le persone che lo hanno amato, stimato e apprezzato».

Benché abitasse dall’età di due anni a Roma, Libero De Rienzo era legato alla città di Napoli. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.

Sono in tanti, attori e rappresentanti delle istituzioni ad esprimere in queste ore il loro cordoglio per la scomparsa dell'attore. «Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere - scrive su Instragram Vanessa Incontrada -. Liberoooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set... le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi, cosa devo dire? Niente, solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto».

