Mundial 82: Lombardia celebra Italia-Brasile, premio a Collovati

MILANO, 05 LUG - Sono passati esattamente 40 anni dall'indimenticabile 'Italia-Brasile 3-2' del 5 luglio 1982 e Regione Lombardia ha deciso di ricordare la mitica sfida dei mondiali di calcio disputati in Spagna consegnando un riconoscimento simbolico all'ex difensore di Milan e Inter (e ovviamente della nazionale) Fulvio Collovati. "Il rappresentante di una nazionale campione del mondo che ha scritto la storia del calcio italiano - ha commentato il governatore lombardo Attilio Fontana - e che è entrata nel cuore di tutti gli italiani anche e soprattutto dopo quella vittoria sul Brasile". Nel ricevere il premio Collovati ha spiegato che "quella partita ci consacrò campioni del mondo e da quel momento subentrò in noi la consapevolezza di poter raggiungere quel traguardo". Ripensando a Paolo Rossi, eroe di quel pomeriggio con una storica tripletta, Collovati, piuttosto emozionato, lo ha descritto come "un ragazzo solare, sempre sorridente. Per chi ha fatto parte di quella squadra è come se fosse ancora con noi". Mister Bearzot e tutto il gruppo "hanno creduto in lui. E lui - ha concluso Collovati - è stato l'artefice della nostra rinascita".

