Musica: addio a Naomi Judd, popolare diva country

NEW YORK, 30 APR - Lutto nel mondo della musica: Naomi Judd, una popolare cantante e con la figlia Wynonna parte del duo The Judds e' morta a 76 anni. Ne hanno dato l'annuncio su Instagram le figlie, oltre Wynonna, anche Ashley, l'attrice e attivista del movimento #MeToo. Naomi soffriva di depressione e le figlie hanno accennato alla "malattia mentale" della madre dando la notizia della morte: "Oggi noi sorelle abbiamo vissuto una tragedia. Abbiamo perso la nostra bellissima madre per una malattia mentale e siamo distrutte. Navighiamo in acque inesplorate". La dichiarazione non indica una causa della morte. IL marito di Naomi, Larry Strickland, ha chiesto al pubblico di rispettare la privacy della famiglia. Naomi aveva parlato della sua lotta col 'male oscuro' in un memoir del 2016 dal titolo "Fiume del tempo: la mia discesa nella depressione e come sono emersa con speranza". The Judds avevano accumulato negli anni 14 canzoni "number one" tra cui "Mama He's Crazy", "Why Not Me", "Girls Night Out" e "Rockin' With the Rhythm of the Rain". Avevano smesso di cantare in coppia quando Naomi nel 1991 si era ammalata di epatite, ma qualche giorno fa erano tornate sul palco a Nashville per i CMT Music Awards per una versione del loro hit del 1990 "Love Will Build a Bridge" accompagnate da un coro di cantanti gospel.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA