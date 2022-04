Muti ha il Covid, cancella concerti a Chicago

NEW YORK, 05 APR - Riccardo Muti ha il Covid e il suo concerto di stasera a Chicago è stato cancellato. Lo ha annunciato la Chicago Symphony Orchestra di cui il maestro italiano è direttore artistico. La performance doveva essere la terza con Muti sul podio e un programma di musiche di Mazzoli, Mahler e Bruckner. La decisione di cancellare è stata presa dopo che ieri Muti è risultato positivo in seguito a un test di routine dettato dalle norme anti-Covid dell'orchestra. Il maestro, che presenta "sintomi lievi", non potrà dirigere le successive performance della Chicago Symphony in programma il 7, 8, 9 e 12 aprile, ma i concerti dell'orchestra con il pianista Leif Ove Andsnes sono stati confermati. Sabato l'80enne direttore d'orchestra aveva partecipato all'annuale Symphony Ball e la stessa sera aveva diretto un concerto dell'orchestra. I partecipanti all'evento dovevano presentare la prova della vaccinazione o di un tampone negativo. Anche Muti è pienamente vaccinato e ha ricevuto il 'booster'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA