Netflix, una serie dal Gattopardo e il ritorno di Zerocalcare

ROMA, 06 MAG - La trasposizione seriale de Il Gattopardo con la regia di Tom Shankland, il ritorno di Zerocalcare con una nuova serie e Inganno, uno scomodo thriller sentimentale sono tra i nuovi progetti italiani annunciati da Netflix in occasione dell'apertura della sede a Roma in un elegante palazzetto di Via Boncompagni. Festa a due passi da Via Veneto, e con il colpo di scena finale della pioggia torrenziale che ha accolto il ceo e fondatore Reed Hastings, per presentare le novità tutte italiane del colosso dello streaming che "in Italia è arrivato vicino alla soglia dei cinque milioni di abbonati". Tra i titoli annunciati il primo reality Summer Job, l'heist movie Rapiniamo il duce, il film d'azione Il mio nome è vendetta con un palestrato Alessandro Gasmann e la docu serie su Wanna Marchi. Oltre al primo film natalizio Odio il Natale con protagonista Pilar Fogliati.

