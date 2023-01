Niccolò Fabi, 25 anni di musica e non sentirli

I primi vagiti musicali avvengono in famiglia, papà Claudio, noto produttore negli anni fertili della discografia italiana, permette la chance di proporsi nell'ambiente incidendo dei demo sottoposti a Riccardo Sinigallia, noto music maker, biglietto di presentazione utile al contratto stipulato con la Virgin.

La strada di Niccolò Fabi prende forma incidendo "Dica", seguita dal viaggio sanremese di "Capelli", scritta insieme all'attrice amica "Cecilia Dazzi", negli anni l'iter si arricchisce di capitoli lavorati come fossero levigati da un artigiano, non ultimo "Meno per Meno", sigillo e consuntivo di quanto avvenuto in 25 anni di vita artistica, documento essenziale per leggere un prossimo futuro già indicato durante il concerto all'Arena di Verona, lo scorso mese di ottobre.

Un quarto di secolo, un arco di tempo non indifferente

Pensando agli esordi, quanto è trascorso, i concerti, le esperienze maturate, un periodo della mia vita legato alle scelte operate

Gli inizi in un momento diverso dal presente in termini artistici...

La discografia possedeva ancora un'anima, un minimo di curiosità nei confronti di un esordiente, il presente descrive l'era digitale quale via prioritaria per annunciarsi, manifestarsi...

La canzone d'autore, il cantautorato è un déjà vu...

Bocciare a priori i nuovi linguaggi intorno alla creazione di una canzone, un errore di concetto sospettoso, canzone d'autore e cantautorato non sono al crepuscolo, dipende dalla ricerca, la voglia di raccontarsi senza sbattere sulla porta dell'ovvio...

La virtù del comporre...

Lo scrivere dipende dalla sensibilità emotiva, se dovesse trasformarsi in puro e semplice esercizio si entra nella sfera della retorica, del realizzare ad ogni costo, la canzone vive del respiro di chi la partorisce, se successivamente diventa di dominio pubblico, ben venga...

Concerti, promozioni, showcase, hai percorso periodicamente le vie di Sicilia, il pensiero alla luce dei recenti fatti di cronaca...

Non è il mio mestiere rifugiarsi in luoghi comuni, piaggerie, ruffianerie, continuo a provare "amore" verso questa terra.

"Niccolò Fabi" con il tour 2023, toccherà Catania - Teatro Metropolitan 11 Maggio, Palermo - Teatro Golden 12 Maggio.

Salvo Pistoia

