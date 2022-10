Notre Dame de Paris, tutto pronto al PalaCatania

Vent'anni di Notre Dame de Paris in Italia. Da quel 14 marzo 2002 al Gran Teatro di Roma, oltre 4 milioni di spettatori sono rimasti incantanti dall'opera moderna più famosa al mondo. Per festeggiare, quest'anno, si riunisce per la prima volta in assoluto il cast del 2002 con Lola Ponce e Giò di Tonno. Il ventennale dell'esordio sulle scene italiane ha toccato e toccherà anche la Sicilia. Il tour è stato già protagonista al Teatro di Verdura di Palermo e dall'11 al 20 novembre sarà al PalaCatania di Catania. Per la prima volta dopo vent’anni, quindi, tutti gli attori del cast originale dell’opera si riuniranno sul palco.

Pubblicità

Le date siciliane sono curate da Giuseppe Rapisarda Management. Fino a poche ore fa, la maestosa realtà di Notre Dame de Paris è stata protagonista all'interno dell'Arena di Verona. Uno spettacolo nello spettacolo. Per tre serate ha fatto registrare il “sold out”. Un pubblico delle grandi occasioni ha partecipato ad un'opera che ha fatto la storia della cultura nel mondo.

In venti anni, sono state visitate 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive. L’opera popolare moderna, inoltre, è stata tradotta e adattata in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 20 Paesi in tutto il mondo con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali. Vent’anni di musiche, danze, acrobazie ed emozioni hanno reso Notre Dame de Paris un cult dello spettacolo dal vivo, che ha dominato la classifica dei titoli teatrali e superato le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. Nel 2016, l’opera è stata insignita del BigliettOne d’Oro TicketOne ai Rockol Awards 2016. Nello stesso anno, la versione italiana ha collezionato prestigiosi riconoscimenti: tre Premi agli Ima (Italian Musical Awards): Migliore Spettacolo Social, Migliori Musiche (Riccardo Cocciante) e Migliore Spettacolo Classico. Adesso l'appuntamento è al PalaCatania.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA