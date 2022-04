Nunzio Stancampiano, il ballerino da Adrano ai Campionati europei

Nunzio Stancampiano, ballerino 18enne, di Adrano, in provincia di Catania, da anni partecipa alle competizioni di latinoamericano e si è anche qualificato per i Campionati europei nel 2019. Era stato inizialmente scartato ad Amici perché battuto dall'altro latinista Mattia Zenzola. Nunzio aveva commentato con post di fuoco la sua uscita accusando Todaro di non aver scelto e di essersi vendicato di lui che a 13 anni ha lasciato la sua scuola.

Ma dopo un infortunio al piede Zenzola è stato costretto a ritirarsi e proprio Nunzio viene richiamato dal maestro Raimondo Todaro, anche lui catanese, proprio in vista del serale di "Amici". E subito si accende la competizione tra Todaro e l’insegnante di danza classica, Alessandra Celentano, che non ritiene Nunzio un ballerino idoneo al talenta gli contesta di essere fuori dalle righe e ribelle. Tante critiche ma anche giudizi positivi da alcuni giudici esterni che gli riconoscono originalità e agilità. Durante la settimana ha indirizzato alla Celentano i suoi tutorial di ballo latino americano. L'insegnante ha rivisto i video in studio e non ha potuto trattenere le risate.

Nella puntata di sabato Nunzio ha ballato un passo a due particolarmente sensuale in coppia con Serena, che accompagna la sua esibizione. Al pubblico non è sfuggita la reazione di Albe, che non riusciva a staccare gli occhi dalla ballerina, con la quale è scattato un flirt.

