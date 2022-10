Ornella Vanoni cade e si rompe il femore: concerto rinviato

Rinviato al 28 gennaio 2023 il concerto in programma a Firenze il 10 novembre, di "Le donne e la musica" nuovo spettacolo di Ornella Vanoni che avrebbe dovuto debuttare proprio nel capoluogo toscano. Il motivo è un piccolo incidente occorso all’artista che ha fatto rimodulare la tournée. «Sono dispiaciuta ma ho messo un piede in un buco - spiega Vanoni -, i marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi».

Dopo un breve periodo di riposo, l’artista, si spiega in una nota, è già tornata al lavoro insieme alle musiciste che la accompagneranno. Riguardo al concerto fiorentino, si svolgerà sempre al Tuscany hall: i biglietti acquistati per il 10 novembre resteranno validi. Eventuali richieste di rimborso saranno accolte entro il 14 novembre seguendo la procedura su www.rimborso.info.

