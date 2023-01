Oscar: tutti uomini in nomination per la regia

NEW YORK, 24 GEN - Sono tutti uomini i registi candidati agli Oscar 2023: sono Todd Field, di Tár, i Daniel (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) di Everything Everywhere All at Once, Martin McDonagh di Gli spiriti dell'isola, Ruben Ostlund di Triangle of Sadness e Steven Spielberg per The Fabelmans, quest'ultimo candidato al suo terzo Oscar. Le nomination sono state annunciate oggi a Beverly Hills in vista della 'notte delle stelle' del 12 marzo.

