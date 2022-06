Paramount+, a settembre lo sbarco in Italia

ROMA, 20 GIU - Arriverà in Italia a settembre Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global. L'espansione riguarda anche alri paesi europei, Francia, Germania, Svizzera, e Austria dove arriverà a dicembre. Il settore dello streaming che in Italia vede tra i principali Netflix, Now TV, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus, Discovery+, Mubi, Dazn, Timvision, si arricchisce dunque di una nuova piattaforma. L'offerta spazia tra contenuti globali, quali Scream e il franchise Star Trek, e contenuti locali disponibili al lancio come Circeo, 14 giorni, Corpo Libero e più avanti Miss Fallaci. "Un'offerta forte e strutturata composta di cinema, serie, prodotti originali di MTV, grandi titoli per bambini e famiglie che fanno capo a Nickelodeon e documentari che si rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo facendo leva su prestigiosi Paramount+ Original tra cui The Offer, The First Lady e Tulsa King" - commenta Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, MIddle East & Africa. Oltre 8.000 ore saranno disponibili al lancio e molte novità e contenuti esclusivi, con il meglio dell'intrattenimento internazionale e delle produzioni italiane originali

