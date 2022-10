Pechino Express, tra coppie in gara ex Miss Italia ed ex capocannoniere Schillaci

I viaggiatori della nuova edizione di Pechino Express sono pronti a imbarcarsi: ecco le coppie che a giorni partiranno per le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su Now nel 2023. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno - che si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia - torna Costantino Della Gherardesca, e Enzo Miccio.

Le coppie che compongono il cast sono: le influencer Giorgia Soleri e Federippi, le avvocatesse Alessandra Demichelis e Lara Picardi, i ristoratori Joe Bastianich e Andrea Belfiore, l’attore Dario Vergassola con la figlia Caterina, l’ex miss Italia Martina Colombari con il figlio Achille Costacurta, i novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le modelle Carolina Stramare e Barbara Prezja, l’ex azzurro del calcio Totò Schillaci con la moglie Barbara Lombardo, l'insegnante e l’alunno de "Il Collegio" Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Giorgia Soleri, milanese, autrice e influencer, è conosciuta dal pubblico sui social per il suo attivismo per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate, presentando nel 2022 una proposta di legge in Parlamento, ma anche per essere la fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin Sempre nel 2022 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “La signorina Nessuno”. Ama il disordine, ascoltare podcast true crime e ha 3 gatti di cui si definisce fieramente “proud cat mama”. Federica Fabrizio, in arte Federippi, materana, è influencer, attivista femminista online e offline, impegnata più in generale sul tema dei diritti sociali. Autrice del libro “Femminucce”, che uscirà a gennaio 2023, è appassionata di negozi vintage e libri, nel tempo libro suona (male) l’ukulele e beve cedrata.

Federica Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Nel 2004, all’Olimpiade di Atene, vince l’argento ed è la più giovane medaglia della storia dello sport italiano (ha 16 anni). Quattro anni dopo, con l’oro olimpico di Pechino 2008, è la più giovane medaglia individuale nella storia del nuoto. Ai Campionati del Mondo di Roma 2009 realizza con il tempo di 1'52''98 il record dei 200 stile libero, primato mondiale tutt'ora imbattuto. Matteo Giunta, ex nuotatore, si laurea in Scienze Motorie all’Università di Torino nel 2005. Nel 2008 inizia il suo percorso da preparatore e allenatore seguendo diversi atleti di alto livello; nel 2012 inizia a collaborare con Federica Pellegrini come preparatore atletico, nel 2014 diventa suo allenatore. Insieme vincono 3 titoli mondiali e 3 titoli europei. Ha partecipato da allenatore a tre Olimpiadi. Federica e Matteo si sono sposati lo scorso 27 agosto.

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, è l’unica Miss Italia rimasta in carica per due anni nella storia italiana. Ha lavorato come conduttrice sportiva per il campionato di Serie B di calcio e come attrice per le candid di Scherzi a Parte con Enrico Papi. Barbara Prezja, 31 anni, di origini albanesi, è una modella e artista, amante della recitazione e della musica. È uno spirito libero e una personalità poliedrica.

Martina Colombari vince Miss Italia nel 1991. Sposa nel 2004 Alessandro Costacurta dalla cui unione nasce Achille. Cinema, televisione, moda la vedono protagonista per molto tempo, ma è attualmente il teatro l’impegno artistico più caro a Martina. Nel 2011 scrive il suo primo libro, “La vita è una”, un’autobiografia graffiante e senza sconti. Dal 2007 porta avanti il suo impegno sociale con la fondazione Francesca Rava NPH Italia, sostenendo i bambini di Haiti e aderendo attivamente ad altre iniziative a favore dell’infanzia. Note sono le sue passioni per il benessere e la forma fisica, completate da un autentico percorso d’arricchimento spirituale, di consapevolezza e di responsabilità verso l’ambiente. Achille Costacurta, 18 anni appena compiuti, ha da poco esordito come modello e influencer. Attento alla moda e alle ultimissime tendenze che interpreta con originale personalità sui social, ama il mondo della musica e dello sport. Lo si vede spesso impegnato in tornei di padel e partite di calcetto, che racconta con ironia attraverso i suoi profili. Ha concluso la sua estate con una super vacanza a Ibiza dove ha esplorato, più che le sue spiagge, le sue famose discoteche e i tanti locali.

Salvatore Schillaci, eroe delle Notti Magiche di Italia '90, dove conquista il prestigioso titolo di capocannoniere del Mondiale, ha oggi 58 anni e si gode la vita familiare senza rinunciare a tenersi in forma, praticando sport con gli amici. La sua carriera calcistica, dalla Sicilia in cui è nato, lo ha portato, tra le altre, ad ottenere un secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro, ad indossare maglie prestigiose come quelle di Juventus e Inter, e persino a giocare in Giappone dove è ancora amato a dismisura. Palermitano di nascita, Totò è un uomo che ha girato il mondo grazie al calcio e allo sport, ma mai in modo “estremo” come con Pechino Express. Si definisce un timido che si è dovuto adattare a vivere sotto i riflettori. Barbara Lombardo, anche lei di Palermo, con un passato da modella e una partecipazione alle regionali di Miss Italia, oggi è odontotecnica. Con Totò non è stato amore a prima vista, ci sono voluti ben 10 anni di conoscenza prima che si fidasse di lui, e oggi sono sposati da 10 anni. Vivono in una casa in campagna a Palermo e gestiscono il loro centro sportivo. Da piccola la chiamavano ''selvaggia” per la sua attitudine all’avventura, ma finora ha sempre fatto solo viaggi organizzati. Non capisce nulla di calcio e, a detta del marito, questo è un bene.

Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze del reality Il Collegio, è divenuta famosa come la “terribile Petolicchio”, ma ha una vena estetica e sensibile tanto che da piccola aveva intrapreso lo studio del pianoforte con ottimi risultati: dovette interromperlo per potersi laureare e inserirsi subito nel mondo del lavoro. Oggi insegna nella sua città, Pontecagnano, ed è felicissima del suo ruolo. Si definisce permalosa ma anche accomodante. Non è mai uscita dall’Europa.

Andrea Di Piero è stato alunno al Collegio proprio della professoressa Petolicchio e frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico. Si dice appassionato di politica e storia della Chiesa, tanto da dichiarare che il suo posto preferito al mondo è Città del Vaticano. Ama parlare un italiano corretto e vestire sempre in modo appropriato ed elegante, spesso in giacca e cravatta, nonostante la giovane età. Gli piace l’idea del viaggio zaino in spalla ma non tanto il dover rinunciare ad alcune comodità. E al suo stile, ovviamente.

Alessandra Demichelis, avvocato e maestra di sci di Torino. Nel gennaio 2022 crea la pagina social DC Legal Show in cui coniuga l’attività forense ad aspetti della sua vita privata. La pagina scatena immediatamente molte polemiche e un grande clamore mediatico che porta Alessandra ad essere ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive, oltre ad essere intervistata dalle maggiori testate giornalistiche nazionali e da siti web. Dinamica, ironica e competitiva, adora viaggiare e le nuove avventure. Lara Picardi, avvocato civilista del Foro di Torino, da anni gestisce lo studio legale di famiglia. Impegnata nella formazione e nella consulenza presso associazioni sindacali. Appassionata di trekking e yoga, partecipa con la sua cara amica Alessandra con la quale ha già condiviso molti viaggi.

Joe Bastianich divide il suo tempo e la sua anima tra Stati Uniti e Italia. Nato nel Queens da una famiglia dalle origini istriane, è ristoratore, personalità televisiva, autore, triatleta, produttore vinicolo e musicista. Andrea Belfiore, italiano di nascita (di Ancona) e americano di adozione, si trasferisce a Boston con una borsa di studio per il Berklee College of Music. Istrionico batterista dalla passione per la cucina ha fondato Evento portando a Nyc i suoi iconici ''pasta making parties”.

Dario Vergassola si fa notare presto per le sue doti di improvvisatore, per la sua visione comica spontanea e gustosamente imprevedibile e nel 1992 vince il festival di San Scemo. Amato dal grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig, Mai dire Gol, Parla con Me, Quelli che il calcio, Sei in un Paese Meraviglioso, si distingue per le sue interviste irriverenti e ironiche. Prestato al cinema ma anche all’editoria, scrive diversi libri, tra cui il romanzo ''La ballata delle acciughe” e la raccolta di favole “Storie vere per un mondo immaginario”. Sua figlia Caterina, 35 anni, è tornata a vivere a Spezia dopo aver studiato e lavorato a Milano. Lavora come consulente marketing e gestisce case vacanze alle Cinque Terre. Non è mai stata in un camping e non ha mai visto una tenda da campeggio se non fuori da un negozio. L’unico viaggio da adulti fatto insieme al suo papà è stato a New York per festeggiare i suoi 60 anni: quella settimana sono partiti tutti insieme (Caterina, mamma, papà, suo fratello e sua figlia) ma hanno viaggiato su due voli differenti.

In questa stagione “Pechino Express” arriva nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Sono luoghi in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia, dove la giungla convive con le rovine di regni passati e le città del presente, in cui gli uomini hanno sviluppato usi e modalità di vita unici per condurre la propria esistenza.

La rotta dei viaggiatori partirà in India, dalla giungla urbana di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi attraversare il cuore del “sub-continente”, svelandone i mille contrasti, fra riti sacri, spezie, colori e singolari usanze di vita quotidiana, fino allo splendido scenario delle backwaters del Kerala; si tufferà poi nella natura selvaggia del Borneo malese, fra specie animali uniche al mondo e culture antiche fatte ancora oggi di misteriosi rituali; infine raggiungerà la Cambogia, dove fra la maestosità della capitale Phnom Penh, adagiata lungo il fiume Mekong, e i territori interni costellati di villaggi e foreste dall’atmosfera magica e sospesa, si concluderà nel fantastico scenario di Angkor, sito archeologico famoso in tutto il mondo, luogo ideale per rappresentare quel miscuglio di natura selvaggia, fascino orientale e culture antiche e moderne che accompagnerà tutto il percorso di questa edizione. Lungo questa rotta, affascinante e spettacolare, si snoderà la gara adrenalinica di questa stagione, una gara che promette di essere come sempre ricca di stupore per la scoperta e gioia per la solidarietà (il premio finale è devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione), il tutto retto assieme dalle interazioni fortissime tra esseri umani, lontani tra loro per cultura e abitudini ma capaci di collaborare e unirsi anche nelle condizioni più estreme.

