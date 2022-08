Pippo Pattavina e Marianella Bargilli in un Pirandello "ironico"

Giovedì 18 agosto sul palco dell’Adrano Summer Festival (prodottoda DalVivo Produzioni) andrà in scena un'ironica, moderna, divertente versione teatrale del capolavoro di Luigi Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”, con il decano del teatro siciliano e nazionale Pippo Pattavina e la raffinata attrice Marianella Bargilli per la regia di Antonello Capodici: un allestimento scenicamente sorprendente che riassume la voce alta della drammaturgia migliore con la verve popolare della scena all’italiana.

Pubblicato nel 1925, a puntate, in versione definitiva l’anno dopo, l’ultimo romanzo del drammaturgo agrigentino è la summa del suo pensiero, della sua sterminata riflessione sull’essere e sull’apparire, sulla società e l’individuo, sulla natura e la forma.

L'autore stesso, in una lettera autobiografica, lo definì come il romanzo "più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita". Attualissimo, nella descrizione della perdita di senso che l’uomo contemporaneo subisce a fronte del sovrabordare dei grandi sistemi antropologici e sociali, che finiscono con l’annullarlo, inglobandolo: dallo stato alla famiglia, dall’istituto del matrimonio al capitalismo, dalla ragione alla follia.

Pippo Pattavina, a lungo protagonista della stagione più alta dello Stabile Etneo, partner e protagonista di allestimenti epocali, compagno di scena di personalità del calibro di Turi Ferro, Andrea Jonhasson, Carla Gravina, Giorgio Albertazzi, pupillo di metteur-en-scene straordinari come Piccardi, Pugliese, Puggelli, Pagliaro, dona a questo Vitangelo Moscarda una complessa e raffinatissima presenza scenica.

Marianella Bargilli, attrice duttile, stilisticamente moderna, è stata diretta ed ha lavorato con gli artisti più rappresentativi del panorama attuale: Guicciardini, Geppy Glejieses, Andrèe Shammah, Calenda, Piccardi, Alfredo Arias.

