Porte Aperte UniCt, Malika Ayane a Salemi

Il live rientra nella rassegna Porte Aperte Unict - Musica Teatro Cinema in collaborazione con l’università di Catania e MIT. Il 18 luglio sarà la volta dei Fask - Fast Animals And Slow Kids. Sabato 16 sarà la volta di Malika Ayane, in Piazza Alicia a Salemi (TP), unica data in Sicilia (in collaborazione con il Comune di Salemi) per il ritorno live della cantautrice dia grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive. Tutto il resto è un’esperienza da vivere. In questo viaggio musicale e armonico Malika non sarà sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Phil Mer alla batteria. Attesi e sold out anche i due concerti di Claudio Baglioni con orchestra, il 15 e 16 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

IL CARTELLONE DEGLI EVENTI

