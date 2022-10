Premio Bellini al soprano sud coreano Sumi Jo

Il premio Bellini sarà assegnato al soprano sud coreano Sumi Jo, che sarà protagonista del concerto per il 221/o anniversario della nascita di Vincenzo Bellini in programma la sera del 3 novembre al Duomo di Catania, dove riposano le spoglie mortali del "Cigno". Lo annuncia Enrico Castiglione, fondatore e direttore artistico del Bellini Festival, la cui XIV edizione si avvia alla conclusione, lo stesso giorno, con la tradizionale «Maratona Belliniana». Il premio Bellini sarà consegnato alle 17.30 a Palazzo Biscari.

«Il Bellini Festival di quest’anno si avvia alla sua tradizionale conclusione alla Cattedrale di Catania - afferma Enrico Castiglione - nello stesso luogo che ospitò il nostro primo concerto, nel 2009, un evento indimenticabile grazie alla partecipazione della leggendaria Montserrat Caballé che volli come protagonista della prima edizione, accompagnata dall’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Da allora questo concerto è un appuntamento tradizionale offerto gratuitamente alla cittadinanza di Catania dal Festival Belliniano, a cui nello stesso giorno dell’anniversario della nascita di Bellini si aggiunge il Premio in suo nome. Il riconoscimento, che da quest’anno sarà un appuntamento fisso del festival - aggiunge Castiglione - è assegnato ad un artista di riconosciuta e consolidata fama internazionale che si sia distinto "con e per Bellini", e che abbia quindi lasciato, nel mondo del teatro musicale e operistico, una chiara impronta nell’universo dell’interpretazione e dell’esegesi belliniana».



