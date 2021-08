Puntalazzo s'illumina di jazz

Grazie al Puntalazzo Jazz Festival, il grande jazz torna sull’Etna: 9, 11 e 13 agosto sono le giornate della edizione 2021 della kermesse jazz internazionale dell’etnea Puntalazzo di Mascali, organizzato dall’associazione Puntalazzo Open Art, con la direzione artistica di Luigi Monterosso (ideatore) e di Lorenzo Jocolano Spagna (consulente musicale), diventata una recente tradizione per gli amanti della musica afroamericana.

Pubblicità

Il debutto è affidato al concerto dell’Eddie Goméz Trio. La formazione: Eddie Goméz contrabbasso, Salvatore Bonafede pianoforte, Marcello Pellitteri batteria. Il leggendario bassista portoricano Eddie Gomez, due volte vincitore del Grammy Award, è stato all'avanguardia della musica per oltre quattro decenni. Il suo impressionante curriculum include esibizioni con giganti del jazz come Miles Davis, Dizzy Gillespie, Bill Evans, Gerry Mulligan e Benny Goodman. Il suono e lo stile unici di Eddie possono essere ascoltati su molti dischi vincitori di Grammy così come su centinaia di registrazioni che abbracciano il mondo del jazz, della classica, del latin jazz, del rhythm & blues, della musica popolare e contemporanea.

L’edizione 2021 di Puntalazzo Jazz Festival, come di consueto, si svolgerà sul palco naturale dell’Azienda Costa Sovere a Puntalazzo di Mascali. Puntalazzo Jazz Festival si svolge all’interno dell’azienda agricola Costa Sovere in un anfiteatro naturale ricavato in un anfratto nato dalla colata lavica del 1928 (quella famosa che raggiunse Mascali) divenuto palcoscenico. Puntalazzo Jazz festival è anche area food. Come è noto il cibo cambia agli occhi di chi lo mangia se c’è un particolare tipo di musica ad accompagnarlo. Stesso discorso per un buon bicchiere di vino. La musica distende e rilassa e rende il tutto più conviviale. A #puntalazzojazzfestival2021 il cibo e il vino saranno protagonisti al pari della musica. A cominciare dalle ore 20, le tre serate di musica avranno il buon sapore dell'area food dove si potranno degustare i vini delle Cantine Russo di Solicchiata e le pietanza preparate da PeriPeri Bar-Gastronomia-Pasticceria di Giarre.

Questo il programma completo del Puntalazzo Jazz festival

9 agosto, h 21 Eddie Gomez Trio (Eddie Gomez contrabbasso; Salvatore Bonafede pianoforte; Marcello Pellitteri batteria)

11 agosto, h 21 Seamus Blake meets Kevin Hays (Seamus Blake sax tenore, Kevin Hays pianoforte); 13 agosto, h 21 Gaetano Spartà Quartet (Gaetano Spartà pianoforte; Marco Caruso sax contralto; Carmelo Venuto contrabbasso; Emanuele Primavera batteria); 13 agosto, h 22.30 Marco Panascìa e Dario Deidda Bass Duo (Marco Panascìa contrabbasso; Dario Deidda basso elettrico).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA