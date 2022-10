Queen, esce un brano inedito con la voce di Freddie Mercury

ROMA, 13 OTT - E' on line "Face It Alone", prima canzone dei Queen con la voce di Freddie Mercury ad essere pubblicata dal 2014. Il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor avevano dato la notizia della sua esistenza in un'intervista questa estate, ma ora il brano è disponibile per tutti. "Guarda il Nuovo Lyric video di Face It Alone, l'attesissimo brano 'perduto' e la prima canzone dei Queen dopo oltre 8 anni!", è il titolo del lancio del video sui profili social della band. Il brano risale alle session dell'album "The Miracle", uscito nel 1989 due anni prima della morte di Mercury, ma fu le tracce scartate. Erano 30 i brani registrati e Face it alone, mai ascolto prima, sarà pubblicato per la ristampa dell'album che uscirà il prossimo 18 novembre.

