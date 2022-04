ROMA, 06 APR - Renato Zero a settembre sarà al Circo Massimo per quattro serate, il 23, 24, 25 e 30. L'annuncio in Campidoglio durante la presentazione del nuovo disco in uscita, dal titolo Atto di fede (e non Abbi fede, ndr).

