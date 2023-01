Renner rassicura i fan dalla sua pagina Instagram

ROMA, 04 GEN - L'attore statunitense Jeremy Renner ha rilasciato la sua prima dichiarazione da quando è stato travolto da uno spazzaneve: le autorità hanno rivelato che il veicolo, del peso di 6.500 kg, ha "investito" la star di The Avengers dopo essersi capovolto. Lo riporta il Guardian. Renner, che rimane in condizioni critiche ed è tenuto in terapia intensiva, ha condiviso una sua foto in un letto d'ospedale sul suo profilo Instagram. "Grazie a tutti per le vostre parole gentili", si leggeva nella didascalia. "Sono troppo incasinato ora per scrivere. Ma mando amore a tutti voi". Domenica l'attore 51enne è stato trasportato in ospedale dopo essere stato gravemente ferito mentre cercava con lo spazzaneve di liberare la sua auto dalla neve nella sua casa vicino a Reno, in Nevada. Un testimone ha raccontato a TMZ che uno dei vicini di casa di Renner, un medico, gli ha messo un laccio emostatico alla gamba che sanguinava pesantemente fino all'arrivo dei paramedici.

