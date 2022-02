Resta in vetta incassi Uncharter, entra terzo Belfast

ROMA, 28 FEB - Resta in vetta 'Uncharted', il film d'avventura con Tom Holland nei panni del cacciatore di tesori Nathan Drake con 1.326.777 euro di incassi nel fine settimana per un totale di 4.222.393 euro in due settimane. La classifica Cinetel del weekend resta ancora contrassegnata dal segno meno negli introiti totali rispetto alla settimana precedente: 3.714.581 euro contro 5.427.021, -32%. Al secondo posto è ancora 'Assassinio sul Nilo' (Death on the Nile), diretto ed interpretato da Kenneth Branagh con 622.041 euro per un totale di 4.458.009 euro. New entry in terza posizione di 'Belfast', il film in bianco e nero di Kenneth Branagh, con 448.295 euro. Tra i favoriti alla corsa all'Oscar, con nel grande cast Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dor e il giovanissimo esordiente Jude Hill di 10 anni, è un racconto di formazione con un bambino, felice, una famiglia assediata dai debiti ma unita e l'esplosione improvvisa e furiosa dell'odio razziale/religioso tra protestanti e cattolici che ha insanguinata l'Irlanda. Scende dal terzo al quarto posto rispetto alla scorsa settimana 'Ennio' , l'omaggio di Giuseppe Tornatore al maestro Morricone, con 432.962 euro di introiti nel week end per un totale di 1.640.674 euro in due settimane. E slitta dal quinto all'ottavo gradino 'Spider man No way home' che ottiene 87.459 euro per un totale in undici settimane di 24.519.396 euro. Tra le new entry anche 'L'ombra del giorno' di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli , con 140.539 euro di incassi, ambientato in una città di provincia sul finire degli anni Trenta e 'Occhiali neri' di Dario Argento con Ilenia Pastorelli, Andrea Zhang e Asia Argento, con 110.535 euro, che ci porta in una Roma estiva e soffocante dove la escort Diana è bersaglio di uno spietato serial killer. Nella top ten all'ultimo posto balza dal dodicesimo gradino occupato la scorsa settimana il film d'animazione 'Sing 2 - Sempre più forte' con 38.989 euro, per un totale di 2.360.338 euro in dieci settimane.

