Anche tre bimbe siciliane in gara nel prossimo Zecchino d'Oro

Tornerà in onda su Rai 1 a partire da novembre la nuova edizione dello storico programma "Zecchino d'Oro", guidato dalla direzione artistica di Carlo Conti.

Pubblicità

Tra i partecipanti, anche tre bambine siciliane. Sono Giulia, di 10 anni, di Gravina di Catania (CT), che canterà «Come King Kong», scritta da Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario; Eleonora, di 6 anni, di Ragusa, canterà «L'acciuga raffreddata» scritta da Gianfranco Fasano e Antonio Buldini; Mariapaola, di 7 anni, di Scicli (RG), canterà «Il panda con le ali» scritta da Virginio e Daniele Coro.

Giulia, Eleonora e Mariapaola fanno parte dei 17 piccoli solisti - che interpreteranno le 14 canzoni in gara - scelti tra 3536 bambini che da tutta Italia hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata ai Casting di Zecchino o hanno fatto sentire la loro voce dal vivo, presentandosi alle tappe organizzate da Zecchino in diverse città d’Italia. La fase finale dei casting si è poi svolta in presenza: una festa in Antoniano in compagnia della musica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA