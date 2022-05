Roberta Finocchiaro e il sogno di cantare al Teatro Antico di Taormina: «E scriverò anche canzoni in italiano»

La scelta del passo lento, il passo lieve dell'artigiano cesello dopo cesello al fine di raggiungere la composizione del mosaico.

L'incedere graduale di una donna, la sua scrittura, le canzoni suggerite passeggiando sulla tastiera della chitarra, strumento che predilige, Roberta Finocchiaro, fin qua tre album pensati e scritti in lingua anglosassone senza tralasciare le radici etnee e mediterranee.

Canzone d'autore puntellata di blues e groove, manifestata nel tour dell'estate 2021 insieme a Cristiano Godano leader dei Marlene Kuntz, adesso l'occasione di aprire il concerto di un artista che apprezzi, affetto ricambiato da Ben Harper, in quanto scelta desiderata per l'appuntamento del 6 agosto al Teatro Antico di Taormina.

Sensazioni per un'occasione prestigiosa

Felice, sarei bugiarda se non lo ammettessi, vorrei bruciare i giorni che mancano alla data del concerto, nelle pause di riflessione non nascondo tra me e me, l'incredulità per quanto maturato

Ben Harper nel 2008 ha duettato con Lorenzo Jovanotti sul palco di Sanremo per la canzone "Fango"

Si è conquistato una credibilità attraverso musica e atteggiamento, nel mio piccolo ho interpretato alcuni brani del suo repertorio

Tre album formulati in lingua anglosassone, incisi in terra americana

Per quello che verrà sto pensando di scrivere anche in lingua italiana, luogo e periodo di incisione non sono stati calendarizzati

Il tuo ultimo album è stato curato da Steve Jordan, attualmente alla corte di Mick Jagger&soci

Ha colorato "Save Lives WithThe Rhythm" di groove, funky, necessario alle mie canzoni, oggi presta il suo ritmo al motore dei Rolling Stones

Oltre l'apertura al live di Ben Harper

Il Festival Buscadero a Ternate, provincia di Varese, il 23 luglio.

Salvo Pistoia

