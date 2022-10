Ron, «Sono un figlio» per i suoi primi 50 anni di vita artistica

Che avesse l'indole attratta dalla canzone pop anglosassone, lo si era intuito fin dagli inizi: Cat Stevens, Jackson Browne, Hall&Oates, Ten Sharp, coverizzate più che dignitosamente, e un timbro a certificare le attenzioni verso le scritture non allineate derivanti dall'area grandi firme europee e americane.

Rosalino "Ron" Cellamare, taglia il traguardo dei cinquant'anni di vita artistica, testimoniandoli attraverso «Sono un figlio», tredici inediti, due anni di lavoro, tasselli raccolti grazie al confronto con nuovi autori, a raccontare di percezioni emotive e città per cantare.

Una vita in lungo e largo al centro della musica

Sono stato fortunato, ho iniziato giovanissimo guadando questo arco di tempo come fosse un film, raccogliendo umori, sensazioni, trasformate in canzoni per la gente, una famiglia amorevolmente vicina su qualsiasi scelta fatta

Un viaggio veloce o accelerato

Velocissimo... non sono mancate le pause, stand by utili alle riflessioni per ripartire, trovare nuovi entusiasmi, la vita mi ha regalato momenti esaltanti, ho accettato con la stessa intensità i periodi meno luminosi.

"Sono un figlio", l'album inerente a questo compleanno musicale

Nuove canzoni affrontate grazie allo stesso piglio del ragazzo quando si trovò ai nastri di partenza, partorite e curate durante questo fermo biologico che l'umanità ha avuto per due lunghissimi anni

"I Gatti", una traccia dagli umori fotografici.

Amo la loro presenza, i movimenti, l'attaccamento a quanto li circonda, alla dignità dei loro silenzi

Lucio Dalla

Un uomo dalle infinite curiosità nei confronti della vita, attratto dal conoscere gli aspetti del quotidiano, affascinato dal pianeta uomo nelle sue mille angolazioni

Insieme avete condiviso una sana passione per la terra di Sicilia

La villa di Milo, un eremo ideale per ispirazione e creatività compositiva, il mare all'orizzonte e il calore dell'Etna allo stesso tempo, tanti concerti nell'isola, qualche giorno fa ho suonato a Vallelunga

1986, viene pubblicato "È l'Italia che va"

Un disegno, una cartolina relativa a quel periodo, nonostante le mille contraddizioni, è la terra dove sono nato, che continuo ad amare

Ti definisci "cuore viaggiante"

Sono stato, sono e lo sarò, porgo appuntamento al pubblico per la primavera del 2023, le canzoni di questo disco arriveranno nei teatri italiani.

