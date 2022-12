Salmo, c'è anche una tappa a Villa Bellini a Catania

"Controvento", "Contromano", due avverbi a identificare la vita di un rapper seguito da una larga fetta di sostenitori.

Nativo di Olbia, la sua vita sempre in bilico per le opinioni espresse, le controversie scaturite da scelte chiare, precise, l'ultima in ordine cronologico risale ad agosto 2021, quando conseguentemente agli incendi che hanno devastato la Sardegna, organizzò un concerto gratuito nella sua città, raccogliendo fondi a favore delle comunità colpite, non osservando le regole relative ai contagi COVID.

In quell'occasione a Maurizio Pisciottu, in arte "Salmo", arrivarono le considerazioni di Alessandra Amoroso e Fedez, non positive per la realizzazione di quel live, il presente descrive del "Flop tour 2022", esibizioni nei palazzetti dello sport italiani e un appuntamento evento previsto per il 29 luglio a Catania - Villa Bellini.

