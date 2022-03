Sangiovanni, ecco i tre concerti siciliani

Navigando attorno le acque della giovane musica italiana, facile sentirsi investiti da una onda anomala di proposte, canali classici, format televisivi, itinerari digitali.

Pubblicità

Classe 2003, qualche nota di attenzione scritta per la sua "Malibu", si definisce un ragazzo con la faccia da santo, anima frizzante, "Sangiovanni" mostra in vetrina il "Cadere Volare" live 2022, concerti che prendono spunto da un disco in via di pubblicazione dall'8 di Aprile.

Il 28 agosto appuntamento a Campofelice di Roccella(PA) - Arena delle Rose, ultimo segmento organizzato da "Aria di Eventi", a chiudere le date di Ragusa 25 agosto e Catania 27 agosto.

Salvo Pistoia

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA