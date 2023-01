Sanremo: Amadeus, Di Capri ospite giovedì, Paoli sabato

ROMA, 29 GEN - Peppino Di Capri sarà ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio e Gino Paoli nella serata finale di sabato 11 febbraio. L'annuncio ufficiale è arrivato dal conduttore del Festival Amadeus nel corso del Tg1. "Volevo omaggiare i grandi della musica italiana che sono con noi. Perché doverli ricordare... Sono attualissimi, ci hanno regalato canzoni indimenticabili. Ecco perché li ho voluti. È la storia della nostra musica che deve essere applaudita e abbracciata sul palco del Festival", ha detto il conduttore in collegamento con Mara Venier a Domenica In, parlando della presenza all'Ariston di grandi artisti della musica italiana, come i Pooh, Al Bano, Massimo Ranieri, Peppino Di Capri e Gino Paoli, oltre a Gianni Morandi che sarà co-conduttore. Amadeus non ha potuto svelare il nome dell'ospite internazionale, l'artista donna di origini italiane di cui aveva parlato Fiorello nel suo programma. "Sarà una cosa molto bella - si è limitato a dire -, ma finché la cosa non è concreta non si può dire". "Fin dal primo momento - dice Peppino di Capri all'ANSA - ho creduto nella grande capacità di Amadeus come direttore artistico dell'evento musicale più importante, per questo mi ero candidato addirittura in gara. Poi oggi ho avuto la bellissima notizia che dopo i miei 15 Festival di Sanremo sarò al Teatro Ariston come super ospite! Sono onorato e gratificato... Grazie Ama!".

