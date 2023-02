Sanremo: Antytila, grazie Italia, combattiamo per il futuro

ROMA, 12 FEB - "Vogliamo ringraziare se siamo qui, su questo palco, a rappresentare come una città non tanto grande in Ucraina sta combattendo e non si arrende e come tutto il nostro Paese, l'Ucraina, sta combattendo la guerra che non abbiamo iniziato noi. Stiamo combattendo per il nostro futuro, la nostra libertà e per i nostri ideali e principi che abbiamo in comune con voi", ha detto sul palco del Festival di Sanremo la band ucraina Antytila dopo che Amadeus ha letto la lettera inviata al Festival dal presidente Zelensky. "L'Ucraina combatte, resiste, l'Ucraina vincerà", conclude il gruppo, parlando sul finale in italiano, prima di dire "Grazie per il vostro sostegno Italia, Grazie mille Sanremo".

