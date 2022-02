Sanremo, ascolti top per Amadeus che batte se stesso

Amadeus batte se stesso. La media di 10 milioni 911 mila spettatori, pari al 54.7% di share, raccolta dalla prima serata del festival 2022 migliora anche la performance del 2020, quando il debutto del primo festival

targato Amadeus aveva fatto segnare 10 milioni 58 mila spettatori pari al 52.2%% di share. La prima parte della prima serata del festival di due anni fa aveva avuto 12 milioni 480 mila spettatori con il 51.2% di share, la seconda 5 milioni 697 mila con il 56.2%.

L'anno scorso l’ascolto medio della prima parte era stato di 8 milioni 363 mila spettatori pari al 46.6%. Il picco d’ascolto, in termini di spettatori, è stato registrato alle 21.46: in qual momento 16 milioni 517 mila spettatori stavano guardando su Rai1 Amadeus e Fiorello in scena all’Ariston. Il picco in termini di share è stato raggiunto alle 23.38, con il 58.9%, durante l’intervento di Ornella Muti, dedicato ai partner e ai momenti più significativi della sua carriera cinematografica.

