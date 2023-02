Sanremo, Chiara Ferragni posta su Instagram il selfie con Mattarella

«Che onore Presidente»: è la didascalia postata alla foto su Instagram con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da un'emozionata Chiara Ferragni. L'influencer più famosa e seguita in Italia, scelta da Amadeus come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, ha scattato un selfie in cui compaiono anche Gianni Morandi, il direttore artistico Amadeus e la figlia del capo dello Stato, Laura Mattarella.

Pubblicità

Stasera, per la prima volta nella storia del Festival, un presidente della repubblica è stato ospite in sala al Teatro Ariston.

Abito lungo nero scollato, una lunga stola bianca e sulle spalle la scritta "Sentiti libera", che mostra prima di scendere - con sicurezza - la temuta scala dell'Ariston. Chiara Ferragni entra così in scena sul palco di Sanremo, fa i complimenti ad Amadeus «è troppo accogliente, sa che sono terrorizzata» e una dichiarazione d'amore per Morandi: «Amo Gianni, sono da sempre fan delle sue canzoni».

L'imprenditrice scherza su se stessa: «Sono mesi che faccio le scale del mio condominio e mi esercito a presentare...».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA