Sanremo: Depeche Mode, scossa elettronica all'Ariston

SANREMO, 11 FEB - All'Ariston arrivano i Depeche Mode, superospiti della finalissima del festival di Sanremo. La band, orfana di Andy Fletcher scomparso nei mesi scorsi, ha presentato in anteprima mondiale Ghosts Again, il singolo uscito ieri che anticipa il nuovo album Memento Mori, in uscita il 24 marzo. Martin Gore, che non ha rinunciato ai suoi consueti ancheggiamenti, e Dave Gahan hanno poi cantato uno dei loro successi, Personal Jesus.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA