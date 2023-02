Sanremo: la scaletta della terza serata

SANREMO, 08 FEB - Nella terza serata del festival di Sanremo, giovedì 9 febbraio, tornano sul palco tutti e 28 gli artisti in gara: a valutarli, questa volta, la giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e il televoto, con un peso al 50%. Sarà poi stilata una media tra questa votazione e quella precedente della sala stampa e verrà definita una nuova classifica complessiva. Accanto ad Amadeus e Morandi, la co-conduttrice della serata è la regina del volley Paola Egonu. C'è grande attesa per i temi del suo monologo dopo la recente intervista a Vanity Fair in cui la pallavolista si è raccontata a cuore aperto, dagli episodi di razzismo subiti ai sacrifici legati alla carriera sportiva, fino al timore di mettere al mondo un figlio "dalla pelle nera" che potrebbe rivivere la crudeltà che lei, da sempre, ha dovuto sperimentare. Superospiti d'onore i Maneskin, reduci dalla delusione dei Grammy, ma anche da una cavalcata trionfale oltre oceano partita proprio dall'Ariston. Sul palco un altro pezzo della storia della musica, Peppino Di Capri: recordman del festival con 15 presenze sul palco, celebrerà la sua carriera e la notorietà conquistata anche all'estero soprattutto grazie alle due vittorie, nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. EMBED START Image {id: "editor_0"} epa10067761 Guitarist Thomas Raggi (L) and bassist Victoria De Angelis (R) of Italian glam rock band 'Maneskin' perform on the Auditorium Stravinski stage during the 56th Montreux Jazz Festival (MJF), in Montreux, Switzerland, 12 July 2022. The festival runs from 01 to 16 July and features about 500 concerts. EPA/VALENTIN FLAURAUD EDITORIAL USE ONLY EMBED END Image {id: "editor_0"} Sul palco anche Sangiovanni che canterà con Morandi il successo senza tempo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, nella versione 2.0 prodotta da Shablo. Sul Suzuki Stage in piazza Colombo ci sarà Annalisa, sul palco sul mare della Costa Smeralda Guè.

