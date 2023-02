Sanremo, le pagelle della terza serata: la scossa dei Maneskin, il monologo di Egonu, l'emozione di Mengoni

L ìa scossa rock con i Maneskin, l'emozione negli occhi lucidi di Marco Mengoni acclamato dal pubblico, il monologo di Paola Egonu sulla «diversità» che è «unicità». Ecco le pagelle della terza serata del festival di Sanremo:

AMADEUS Conduttore, ormai condottiero. Va avanti macinando ascolti record su ascolti record. Non lo ferma più nessuno. Neanche le oltre 5 ore di diretta che hanno stroncato anche gli inamovibili del divano. VOTO: 7,5

GIANNI MORANDI Gentleman per ogni stagione. Artista generoso che si mette al servizio di tutti. Giovani (vedi alla voce Sangiovanni) e meno giovani (l'Ariston ancora trema da ieri per il trio delle meraviglie con Massimo Ranieri e Al Bano); conduttore e co-conduttrici. Per Paola Egonu, 20 centimetri più di lui, sale anche sullo sgabello per un lento cheek to cheek. Non ha paura di mettersi in gioco, forse è proprio questo il segreto della sua eterna fanciullezza. VOTO: 8

PAOLA EGONU Prova tv egregiamente superata. Ragazza spigliata che sa il fatto suo. Non ha paura di metterci la faccia. E la parola. Il suo monologo era forse prevedibile, ma certi temi val la pena ripeterli fino alla noia. VOTO: 7,5

MANESKIN Questo palco è casa loro. Da tre anni sono presenza fissa, prima in gara, poi da vincitori, ora da superospiti internazionali. Danno la scossa all’Ariston con un medley di I Wanna Be Tour Slave, Zitti e buoni, The Loneliest e Gossip. Come se non bastasse, ospite di lusso la leggenda del rock Tom Morello. VOTO: 8

GIANNI MORANDI E SANGIOVANNI Incontro intergenerazionale, quasi 60 anni di differenza tra i due. Gli stessi anni che compie quest’anno Fatti mandare dalla mamma. E i due la reintepretano in versione 2.0 con la produzione di Shablo. L’Ariston si risveglia dal torpore e balla la hit senza tempo.

MASSIMO RANIERI In sala risuonano ancora gli acuti di ieri sera con gli amici-nemici di sempre Gianni Morandi e Al Bano. Torna stasera per rendere omaggio al festival con il nuovo singolo Lasciami dove ti pare. Colonna della musica, colonna del festival. VOTO: 7

ALESSANDRO SIANI Era facile far più ridere di Angelo Duro, però da Siani ci aspettavamo di più. Certo - a sua discolpa -, uscire quasi alle 2 di notte non deve essere semplice, la palpebra fa fatica a rimanere su. VOTO: 6,5

LE 5 ESIBIZIONI CHE CI HANNO COLPITO:

GIANLUCA GRIGNANI - QUANDO TI MANCA IL FIATO C'è talmente tanta vita, tanto dolore in questo brano che le imprecisioni, le incertezze, i passi falsi passano in secondo piano. E’ pugno e carezza al cuore; è abbracci, lividi, baci e schiaffi. Senza finzioni o filtri. E’ emozione allo stato puro. Avrebbe potuto spaccare tutto per un problema audio, invece chiede scusa, «è colpa mia». Encomiabile. VOTO: 7

MARCO MENGONI - DUE VITE Ci mette tutto quello che può metterci. E alla fine occhi lucidi e sospiro finale, mentre l’Ariston gli concede l’unica standing ovation per un artista in gara. Inarrivabile anche con un pezzo carino, ma non eccezionale. Non gli perdoniamo solo il look alla Village People. VOTO: 8

COMA_COSE - L’ADDIO Hanno il merito di farci continuare a credere che niente finisce davvero. Perché i primi ad averci creduto sono loro, che dopo la crisi, dopo la separazione, dopo essere tornati insieme, ora hanno annunciato il matrimonio. Al Bano e Romina? No, perché vogliamo loro bene. VOTO: 8

ARIETE - MARE DI GUAI Non era semplice rimettersi in carreggiata dopo una prima uscita steccata. Soprattutto per una giovane al debutto sul palco dell’Ariston (e senza esperienza da talent). Si lascia alle spalle critiche e delusioni. Più matura dei suoi anni. VOTO: 7

TANANAI - TANGO Sera dopo sera si allarga sempre più la forbice con il Tananai che un anno fa stonava e arrivava ultimo. Il sorriso e l’aria scanzonata sono gli stessi, ma quello di ieri era un ragazzino alle prime armi, quello di oggi un professionista. VOTO: 7

